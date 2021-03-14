من بينها 12 ألف نوع صبار... تفاصيل أكبر معرض للزهور بمصر

دبي - محمود عبدالرازق - يقام المعرض على مساحة 14 فدانا، بمشاركة أكثر من 200 عارض وشركة من العاملين في مجالات اللاندسكيب، وزهور الزينة، والقطف، والصبارات النادرة، ومنتجات التصنيع الغذائي، والأعشاب وعسل النحل والتمور.

داخل المعرض ما يقرب من 600 نوع من النباتات النادرة والأشجار المعمرة.

أقدم مزرعة صبار في مصر

منذ نحو 38 عاما بدأ المستشار ثروت بدوي صاحب أكبر مزرعة صبار في مصر العمل في المجال حيث شارك 33 عاما على التوالي في معرض الزهور.

في حديثه لـ"سبوتنيك" أكد بدوي أن بعض النباتات في المزرعة يصل عمرها إلى 70 عاما، فيما تصل أعمار بعض النباتات في الدول الأخرى إلى مئات السنوات.

معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان المصرية في نسخته الـ 88 © Sputnik . Mohamed Hemeda

معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان المصرية في نسخته الـ 88 © Sputnik . Mohamed Hemeda

معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان المصرية في نسخته الـ 88 © Sputnik . Mohamed Hemeda

معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان المصرية في نسخته الـ 88 © Sputnik . Mohamed Hemeda

معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان المصرية في نسخته الـ 88 © Sputnik . Mohamed Hemeda

معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان المصرية في نسخته الـ 88 © Sputnik . Mohamed Hemeda

معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان المصرية في نسخته الـ 88 © Sputnik . Mohamed Hemeda

معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان المصرية في نسخته الـ 88 © Sputnik . Mohamed Hemeda

معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان المصرية في نسخته الـ 88 © Sputnik . Mohamed Hemeda

معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان المصرية في نسخته الـ 88 © Sputnik . Mohamed Hemeda 1 / 10 © Sputnik . Mohamed Hemeda معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان المصرية في نسخته الـ 88

بحسب تأكيد بدوي تضم المزرعة أكثر من 12 ألف نوع من نبات الصبار، منها: "فرو كاكتوس لاتسبينس، الماميلاريا، أجافى فيكتوريا، كلانشو ثيرسيفوليا، السلندر واللوبيفيا الصفراء والكلانشو".

يشير بدوي إلى أن تعدد أنواع الصبار وأزهاره زاد من الإقبال عليه في السنوات الأخيرة، وأن الكثير من أنواع الصبار تدخل في صناعات التجميل والطب، إلا أنه يقتصر عمله على زراعتها للزينة.

ويؤكد أن نحو 90 بالمئة من نبات الصبار مزهر، إلا أن فترات إزهاره تختلف، حيث يزهر بعضه في الربيع وبعضه في الشتاء والصيف، وأن بعض النباتات لا تتحمل درجات الحرارة في مصر وهي قليلة جدا.

تبدأ أسعار الصبار من 5 جنيهات وتصل إلى عشرات الآلاف بالنسبة للنباتات النادرة، كما هو الأمر بالنسبة للزهور والأشجار داخل المعرض.

يضم المعرض إلى جانب معرض الزهور بعض معارض التمور وعسل النحل وكذلك الأعشاب التي غالبا ما يكون منشاها في أسوان أو سيناء والوادي الجديد.

وشهد معرض زهور الربيع إقبالا كبيرا في أول وثاني أيامه، حيث توافد مئات المواطنين على المعرض تزامنا مع افتتاحه، وينقسم الجمهور عادة بشأن قصد زيارته للمعرض بين شراء الزهور والأشجار، والتقاط الصور والتنزه.

وتجدر الإشارة إلى أن تاريخ المعرض يعود إلى عهد السلطان حسين عام 1914، ولكن تم افتتاح المعرض بشكل رسمي عام 1934 تحت إشراف وزارة الزراعة.

وتعتبر حديقة الأورمان من أكبر الحدائق النباتية في الشرق الأوسط العالم.

وتم إنشاء الحديقة في عهد الخديوي إسماعيل عام 1875 على أرض محافظة الجيزة لاستغلالها في زراعة النباتات المختلفة حسب العائلات لخدمة العلوم المرتبطة بالنباتات.