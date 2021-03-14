السعودية... إيقاف العشرات بينهم موظفون في 5 وزارات بتهم فساد

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الهيئة في بيان نشرته على تويتر، إنها أوقفت مؤخرا 241 مواطنا ومقيما، بينهم موظفين في وزارات، الداخلية والصحة والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى هيئة الجمارك ومؤسسة البريد السعودي لتورطهم بقضايا فساد.

وأوضحت الهيئة أن الموقوفين، تورطوا بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير وإساءة استخدام السلطة، وجار استكمال الإجراءات النظامية بحقهم تمهيدا لعرضهم على القضاء.

ودعت "نزاهة" المواطنين إلى الإبلاغ عن أية شبهات فساد مالي وإداري، وذلك لحماية المال العام والحفاظ عليه.

وكانت الهيئة قد أوقفت عشرات المسؤولين خلال السنوات الماضية، لاتهامهم في قضايا فساد مختلفة.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قالت تقارير إعلامية إن هيئة المراقبة ومكافحة الفساد السعودية اكتشفت شبكة فساد تمكنت من تهريب مليارات الريالات خارج المملكة.