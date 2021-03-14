شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة التقاعد: 6 حالات لإيقاف معاش المستفيد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم الأحد، عن حالات إيقاف معاش المستفيد وفق نظام التقاعد. وتشمل حالات إيقاف معاش المستفيد ما يلي: انتهاء حالة العجز الصحي للمستفيدين

بلوغ أحد الذكور من الأبناء 21 سنة ما لم يثبت مواصلته للدراسة

الوفاة

زواج إحدى المستفيدات

تجاوز الذكور من الأبناء الثابت دراستهم سن الـ 26 سنة

التحاق أحد المستفيدين بإحدى الوظائف الحكومية

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