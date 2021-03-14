وكالة: صاروخ "أنصار الله" قتل 3 أطفال و15 جنديا في تعز

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "رويترز" عن سكان محليين إن الأطفال – شقيقان وقريبهما – كانوا في المنطقة عندما أصاب الصاروخ مدرسة في منطقة الكدحة غربي محافظة تعز.

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وقال مصدران عسكريان للوكالة إن 15 جنديا قتلوا، مضيفين أن الحوثيين استخدموا المدرسة من قبل وتم الاستيلاء عليها بعد أن سيطرة مقاتلون موالون للحكومة على مدينة الكاظا الأسبوع الماضي.

في وقت سابق اليوم، أفاد مصدر في الجيش اليمني لوكالة "سبوتنيك" بأن جماعة "أنصار الله" استهدفت بصاروخ باليستي تجمعا للجيش في مدرسة طارق بن زياد بمنطقة الكَدحة في مديرية المَعافِر غربي تعز، بعد أيام من السيطرة عليها بعد معارك مع مقاتلي الجماعة.

وتصاعد القتال في الآونة الأخيرة في مدينة تعز المتنازع عليها بجنوب غرب اليمن، بين مقاتلين موالين للحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" التي أطاحت بها من العاصمة صنعاء عام 2014.

وتأتي الاشتباكات في تعز ومأرب في الشمال فيما تكثف الولايات المتحدة والأمم المتحدة جهودهما، لوقف إطلاق النار بين التحالف الذي تقوده السعودية والحوثيين لإحياء محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة المتوقفة منذ أواخر 2018.

وتدخل التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن في مارس/ آذار 2015 ضد الحوثيين، لكن الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص، تحولت إلى مأزق عسكري منذ سنوات، وظلت تعز فعليًا تحت الحصار.