شروط الحصول على رخصة سيارة لنقل الركاب في مصر

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "مصراوي" فقد نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد قرار "كامل الوزير" وزير النقل المصري رقم 90 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، والصادر بالقانون رقم 73 لسنة 2019.

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وبحسب المادة 26 من اللائحة لا يجوز تشغيل مركبات النقل البري أو البضائع دون بطاقة تشغيل تصدر عن الجهاز على النموذج المرافق.

ونصت المادة 27 على 11 شرطا لابد من تحققها للحصول على بطاقة تشغيل مركبة النقل البري لمزاولة النشاط المرخص، ومنها تقديم طلب إصدار بطاقة تشغيل، وأن يكون الناقل مالكا للمركبة بشكل مباشر أو حائزا لها من خلال أحد برامج التمويل التي يتيحها الجهاز، وسريان ترخيص نشاط النقل البري الذي يتم تشغيل المركبة من خلاله، وسريان رخصة تسيير المركبة، وتركيب أجهزة التتبع الآلي المتعاقد عليها بالمركبة وربطها بمنصة الجهاز الإلكترونية، وأن يكون قائد وسيلة النقل حاصلا على رخصة قيادة سارية من الفئة المناسبة لنوع وحجم المركبة، وفقا لقانون المرور ولائحته التنفيذية.

أيضا اشترطت ضرورة الحصول على شهادة الفحص الفني الدوري للمركبة من أحد مراكز الفحص المعتمدة من الجهاز، مثبتا بها بيانات المركبة وتاريخ الفحص، وسريان العمر التشغيلي للمركبة للعمل في نشاط النقل البري المرخص به وفقا لما يحدده الجهاز، وأن تكون المركبة مستوفاة لجميع الشروط والمواصفات الفنية والهندسية والبيئية ووسائل الأمان والسلامة التي يحددها الجهاز تبعا للنشاط المرخص به، ووضع العلامات والبيانات على المركبة وفق ما يحدده الجهاز، وكذلك سداد المقابل المالي لإصدار بطاقة التشغيل.

كما نصت المادة 28 من اللائحة على أنه تسري بطاقة التشغيل لمدة سنة، ويجوز تجديدها لمدة سنة مماثلة بطلب من الناقل، على أن يقدم طلب التجديد خلال 30 يوما قبل انتهاء مدة سريان البطاقة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام المادة 27 من هذه اللائحة.

كما نصت المادة 29 على أنه تلغى بطاقة التشغيل بانتهاء مدة سريانها دون تجديد، كما تلغى عند فقد أحد شروط إصدارها.

وفي جميع الأحوال تنتهي بطاقة التشغيل بانتهاء أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاط -النقل البري- أو انتهاء ترخيص تسيير المركبة، أيهما أقرب.

يشار إلى أن القانون تضمن النص على أن أحكام تلك اللائحة تسري على جميع أنشطة النقل البري الداخلي والدولي للركاب، ومنها النقل البري للركاب بأجر، والنقل البري بين المدن والمحافظات، والنقل البري الحضري، والنقل البري العابر للركاب "ترانزيت"، والنقل البري الدولي للركاب، والنقل البري للرحلات، والنقل البري التعليمي، والنقل البري للركاب باستخدام التطبيقات الذكية "تكنولوجيا المعلومات، والنقل السياحي، والنقل البري للركاب لذوي الاحتياجات الخاصة، والنقل البري باستخدام الحافلات عالية التردد، وتأجير مركبات النقل البري للركاب.