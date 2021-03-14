إعلام: شركة طيران إسرائيلية تقدم طلبا لتسيير رحلات مباشرة إلى شرم الشيخ

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه حال تم الموافقة على طلب شركة "يسرائير" فستكون أول شركة إسرائيلية تجارية تسير رحلات إلى شرم الشيخ.

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وأوضحت أنه هناك حاليا رحلات يتم إطلاقها من إسرائيل إلى المدينة المصرية عبر طائرات خاصة صغيرة، لكن لم يتم حتى الآن تشغيل خط تجاري رسمي إلى شرم الشيخ.

وتستغرق الرحلة إلى شرم الشيخ حوالي ساعة وعشر دقائق وتعتزم شركة "يسرائير" إطلاق رحلتين يوميا من مطار بن غوريون في تل أبيب، ولاحقا من مطار حيفا شمالي إسرائيل.

وأضافت الصحيفة: "قدمت يسرائير بالفعل طلبا الأسبوع الماضي لتسيير رحلتين يوميا إلى الوجهة المصرية وستقوم بتشغيلهما فور الحصول على جميع التصاريح المطلوبة".

القناة "12" الإسرائيلية قالت من جانبها، إن طلب الشركة الإسرائيلية جاء بالتوازي مع طلب شركة مصر للطيران تشغيل رحلات مباشرة إلى إسرائيل تحت العلامة التجارية للشركة المصرية وليس تحت علامة الشركة الفرعية التي قامت بتشغيل رحلات جوية إلى إسرائيل حتى الآن، وهي شركة طيران سيناء.

وكانت مصر أول دولة عربية ارتبطت بمعاهدة سلام مع إسرائيل عام 1979 بعد حروب بين الدولتين.