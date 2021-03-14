الرئيس الإسرائيلي يتخذ خطوة جديدة بشأن إيران

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، بأن الرئيس الإسرائيلي رؤوڤين ريڤلين، ورئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، يعتزمان القيام بجولة أوروبية، لعرض رؤية بلدهما من إيران وبرنامجها النووي ومن حزب الله اللبناني.

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وأكدت الصحيفة أن الجنرال كوخافي سيرافق الرئيس ريڤلين بقرار من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بهدف محاولة إقناع قادة ألمانيا والنمسا وفرنسا بالموقف الإسرائيلي من إيران.

وأشارت إلى أن كل من ريفيلين وكوخافي سيعرضان رؤية إسرائيل حول تعاظم قوة حزب الله اللبناني والمشروع النووي الإيراني، فضلا عن تداعيات قرار المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق حول اقتراف بلدهما جرائم حرب بحق الفلسطينيين.

ولفتت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني أن رحلة ريفلين وكوخافي، من المقرر أن تجرى الثلاثاء المقبل، وتشمل فرنسا وألمانيا والنمسا.