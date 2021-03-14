شكرا لقرائتكم خبر عن برلمان الأردن يوافق على تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب حادثة مستشفى السلط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، على تشكيل لجنة تحقق بما حدث في مستشفى السلط الحكومي، وتهدف اللجنة إلى تحديد الأسباب التي أدت لوقوع الحادثة، وتحديد المسؤولية السياسية للحكومة الأردنية.

وطالبت مذكرة نيابية وقع عليها عدد من النواب الأردنيين، اليوم الأحد، بسحب الثقة من حكومة الدكتور بشر الخصاونة.

وقال النواب الأردنيين في المذكرة - نقلها موقع عمون - إن الأردن يحتاج حكومات مؤهلة لأن تقود مسيرة اصلاح النهج السياسي الذي هو أساس الاصلاح في كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدين أن المملكة بحاجة لحكومة تطابق أفعالها اقوالها ويلمس الشعب الأردني صدق توجهها.

من جانبه، قال النائب فى البرلمان الأردني عبدالكريم الدغمى إن "من قتل مظلوما فقد وقع أجره على الله، وقامت الحكومة بقتل المرضى في مستشفى السلط الحكومي."

وأضاف أنه لا داع لتشكيل اللجان وهناك تحقيق قضائي ولجنة طبية شكلها الملك الأردني عبد الله الثانى، مؤكدا أنه لا يكفى اقالة وزير الصحة الأردنى ويجب على الدكتور بشر الخصاونة أن يقدم استقالته من الحكومة.

وبين أن الوزراء في حكومة الأردن يتفلتون على الشعب فأحدهم يقول سنضرب بيد من حديد وآخر يقول سنطبق أوامر الدفاع وآخر يحمل سيفا يريد جز رؤوس الأردنيين كالحجاج.

واقترح الدغمي سحب الثقة من الحكومة الأرنية بدلاً من الكلام وتشكيل اللجان.