تثقيف الشباب والشبات ماقبل الزواج واجب وطني ومجتمعي

الكويت - هبة التوبجي - يعتبر تثقيف الشباب والشابات ماقبل الزواج من العناصر المهمة والضرورية لسير عجلة التطوير والتنمية الحياتية بالنسبه لهم والتي تمثّل شعاراً مهمّاً يهدف الى تحقيق السلام والانسجام والاستقرار الاسري ، إن توفير الدورات ماقبل الزواج برسوم رمزيه مناسبه لهم هو يختصر الكثير من طرق المصاعب التي يمكن مواجهتها والتي من خلالها يكون الشاب او الشابه قادرون على ادارة حياتهم الزوجية المبدئية بأكثر وعي ونباهه في كيفة فهم الشريك الآخر بكافة أطباعه وتغيراته وكيفية تلّقي هذه التغيرات ، فكما حرصت قيادتنا الرشيدة على صحة المجتمع في الشرط الاساسي للزواج هو ( الفحص الطبي ما قبل الزواج ) فمن الممكن ان تضاف وجوب اهمية حضور هذه الدورات من ضمن الشروط الاساسية لصحة الزواج الفكرية والعقليه والنفسيه والاجتماعيه فهي مكمّله للصحة الجسمية والجسديه بالنسبه لهم وهذا مما يجعل الفرد مواطناً صالحاً لنفسه اولاً ولأسرته ومجتمعه ثانياً في قدرته على تكوين اسرة التي بإعتبارها لُبنة الأساس في بناء المجتمعات فبصلاحها صلاح المجتمع وبفسادها فساد المجتمع ، ولكن هناك عامل قوي ونشِطّ بين حين وآخر يفتك ويهدم بناء الاسرة والذي يهدد صمام امانها و استقرارها ألا وهو الطلاق حيث تزايدت وتعاظمت نسب حالات الطلاق بمستوى فائق وملحوظ فقد أشارت دراسة علمية حديثة إلى تراجع نسبة الطلاق بشكل ملحوظ لدى الشباب الذين تلقوا دورات التأهيل قبل الزواج، حيث بلغت نسبة الذين يعيشون حياة أسرية وزوجية مستقرة ممن تلقوا هذه الدورات 98.3 % فيما بلغت نسبة الطلاق من نفس الشريحة 1.7 % فقط ، فزيادة استمرار حالات الطلاق دون الأخذ بأسباب الوقاية منه هو يؤدي الى انحدار كبير للمجتمعات في كافة الأصعدة ، تشّكل احد اهم الوقاية من الطلاق هو ترسيخ حقائق ومفاهيم كثيفة صلبة لتكون في وجه الرياح العاتيه امام العقبات والصعوبات التي قد تواجههم .

كتبه غدير العنزي

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