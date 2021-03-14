شكرا لقرائتكم خبر عن هل المخالط لشخص مُصاب يستطيع أخذ لقاح «كورونا» قبل الحجر المنزلي؟.. متحدث «الصحة» يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة تشهد حالة من التذبذب.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم الأحد، أن من خالط حالة مصابة بفيروس كورونا فعليه الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 10 أيام، وبعدها يمكنه أخذ اللقاح بعد التأكد من عدم إصابته بالفيروس.

وأكد متحدث الصحة أن الجرعات المعطاة من اللقاحات بلغت أكثر من مليونين و 100 ألف جرعة، مشيراً إلى أن كبار السن هم الأكثر أهمية في الحصول على لقاح فيروس كورونا.

وأكد متحدث الصحة، أن اللقاحات آمنة وفعّالة وهي سلاح للوقاية والأمان، منوهاً بأن الحساسية المفرطة ليست من موانع أخذ لقاح كورونا.

ووجه متحدث الصحة رسالة مُهمة لمن يحجزون موعداً لأخذ اللقاح ثم يتخلفون عنه، حيث أكد ضرورة الحرص على أخذ اللقاح دون تأخير لأنه بذلك يعطل أشخاص آخرين في حاجة ملحة للتطعيم باللقاح.

و أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن المؤتمر الصحفي حول مستجدات فيروس كورونا سيكون الأحد من كل أسبوع كما كان معتاد، قبل ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا.