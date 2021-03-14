شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن السيبراني» يصدر تحذيراً بشأن ثغرة في «جوجل كروم».. ويوضح طريقة معالجتها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأحد، تحذيراً عالي الخطورة بشأن ثغرة في متصفح جوجل كروم المهاجمين لاستغلالها. وشدد الأمن السيبراني، على أهمية إجراء التحديث الذي أصدرته شركة جوجل لمعالجة الثغرة من خلال الرابط التالي (هنا). وأوضح المركز طريقة وخطوات تحديث جوجل كروم كالتالي: – افتح متصفح جوجل كروم . – في أعلى يسار الشاشة انقر على المزيد (مساعدة)، معلومات عن جوجل كروم. – رقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل كلمة جوجل كروم. – سيبحث جوجل كروم عن التحديثات وسيقوم بالتحديث التلقائي. – وأخيراً أنقر على إعادة التشغيل.

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