شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح كيف يتفاعل جسم الإنسان مع لقاح «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة طريقة تفاعل جسم الإنسان مع لقاح فيروس كورونا المستجد ونمو الوقاية من الفيروس.

وأكدت الوزارة في تغريدة على حسابها “عش بصحة”، أن الجسم قبل التطعيم يكون بلا مناعة، وبعد أخذ الجرعة الأولى بأيام يبدأ الجسم في التفاعل مع اللقاح، وهو التفاعل الذي يختلف من جسم إلى آخر.

وأبانت أنه بعد أخذ الجرعة الثانية بأسبوع إلى أسبوعين يستمر تفاعل الجسم مع اللقاح، ويبدأ في تشكيل مناعة جزئية.

ولفتت إلى أنه بعد التطعيم بشهر إلى شهرين يتمكن الجسم من بناء حماية، وأوصت الوزارة بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من التعرض للإصابة بالفيروس.