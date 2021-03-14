شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يضبط شخصاً توقف بمركبته على أحد الأرصفة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

تمكنت الإدارة العامة للمرور، من القبض على سائق مركبة بعد ارتكابه مخالفة مرورية بالوقوف بمركبته على الرصيف.

وأظهر مقطع فيديو متداول توقف السيارة فوق أحد الأرصفة بشكل مخالف لقواعد السلامة المرورية، وتفاعلت إدارة المرور مع المقعطع وأعلنت أنه تم القبض على سائق المركبة وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.