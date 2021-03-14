مصر... "متحرش المترو" يثير ضجة واسعة والسلطات تتدخل

دبي - محمود عبدالرازق - ويرصد الفيديو الذي شاركته الفتاة عبر حسابها على موقع "فيسبوك" تواجد الرجل داخل عربة السيدات في محطة قباء بالخط الثالث في مترو الأنفاق "العتبة - عدلي منصور"، وظهر جالسا على المقعد المقابل لها أثناء تواجدها بمفردها.

واستغل الرجل قلة عدد الركاب في العربة ليقوم بأفعال خادشة للحياء وحاول التحرش بالفتاة، فيما كان يجلس في نهاية العربة شابان آخران لم ينتبها لتصرفات المتحرش.

وبعد تداول فيديو "متحرش المترو" على نطاق واسع، انهالت التعليقات الغاضبة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من الواقعة.

وفي أول رد فعل من السلطات المصرية على الواقعة، أعلن مصدر أمني بوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية تقوم بفحص فيديو "متحرش المترو"، وأنه جاري العمل على تحديد هويته لسرعة ضبطه وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه، بحسب موقع "مصراوي".

وتأتي واقعة "متحرش المترو" بعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي بحادثة مماثلة في مصر، والتي يقوم فيها متحرش بمنطقة المعادي باستدراج طفلة داخل مدخل المبنى وتحرش بها، والإمساك بمناطق حساسة من جسدها.

وكشف "متحرش المعادي" كاميرا فيديو بمكان الواقعة، والتي تظهر أيضا صاحبتها وهي تتشاجر مع المتهم، وتنقذ الطفلة من بين يديه، ليفر هاربا، ثم يتم ضبطه. وجرى تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، ومن المقرر إحالة المتهم لنيابة المعادي لتولي التحقيق معه.