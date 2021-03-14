وزارة التعليم العراقية تكشف مصير امتحانات منتصف العام

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب ما صرح به حيدر فاروق المتحدث باسم وزارة التربية العراقية، لـ وكالة الأنباء العراقية "واع"، فإن "وزارة التربية ستعلن عن موعد الامتحانات خلال الأسبوع الحالي".

© REUTERS / AKO RASHEED

وقال إن "الوزارة لا يمكنها وضع جدول امتحاني في يومي السبت والأحد، إضافة إلى أن الموقف الوبائي هو من لديه سلطة في اتخاذ القرار".

وأكد المتحدث باسم الوزارة العراقية أنه وبعد الحصول على موافقة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء على أداء امتحانات نصف السنة، ستقوم الوزارة باتخاذ القرارات في الظرف الاستثنائي وغير الطبيعي، ووضع آلية جديدة تتناسب مع معطيات الواقع ومع معطيات الموقف الوبائي.

ولفت حيدر إلى أن "التكهن بشان إنهاء العام الدراسي بعد امتحانات نصف السنة يعطي فرصة للطلبة والتلاميذ للتكاسل عن أداء دراستهم واتمام مهامهم"، حسب تعبيره.

وشدد على أن "المسؤول الوحيد عن هذه القرارات هي وزارة التربية، التي لم تعلن إلى الآن عن موعد امتحان نصف السنة" مؤكدا على أنها "ستعلن الآليات ومواعيد الاختبارات قريبا جدا".

وقال المتحدث باسم وزارة التربية العراقية إن وزارته "حريصة على أن يؤدي الطالب الامتحان حضورياً داخل الصف، خصوصا أنها وضعت تكثيفاً للمنهج بما لا يؤثر في القيمة المعلوماتية للطالب".