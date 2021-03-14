بغداد: تركيا وافقت على منح العراق حصته المائية العادلة

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت قناة "السومرية" اليوم الأحد، عن الحمداني أن "المبعوث التركي الخاص أكد وجود اتفاقيات في الأفق ومذكرات تفاهم ستكون في القريب العاجل"، مؤكدا أن البرلمان التركي وافق على مذكرة التفاهم التي تلزم تركيا بإطلاق الحصة المائية العادلة والمنصفة للعراق.

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وقال الحمداني:

هذا الموضوع أعقبه بروتوكولا عراقيا تنفيذيا قدمته الحكومة العراقية.

وأشار وزير الموارد المائية العراقي إلى أن "بلاده عقدت نحو 6 اجتماعات مع الجانب التركي في هذه الفترة، وهذا ما لم يحصل منذ سنين".

وسبق أن صرح الحمدانى، في العاشر من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بأن بلاده ستواجه شحا في المياه إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع تركيا.

وبحسب موقع "العربية" فقد كشف الوزير العراقي أن لديهم رغبة لحسم ملف المياه مع تركيا، لكن الأخيرة تريد شهرين للدراسة، مشيرا إلى أن أزمة المياه في العراق بدأت تطفو على السطح مع إعلان تركيا بدء ملء سد "إليسو"، والذي يخشى العراقيون من أن يتسبب في موجة من الجفاف.

وقد تم افتتاح سد "إليسو" في يناير 2018، وبدأ ملء خزانه المائي في 1 يونيو/حزيران من العام نفسه، وأقيم السد على نهر دجلة بالقرب من قرية "إليسو" وعلى طول الحدود من محافظة ماردين وشرناق في تركيا.

وفي يوليو/ تموز من العام الماضي حذرت وزارة الزراعة العراقية من تأثر قطاع الزراعة في البلاد بسبب عدم التوصل إلى حل لأزمة المياه مع الجانب التركي.