القاهرة - سامية سيد - قالت مسؤولة ببرنامج الأغذية العالمي لرويترز إن البرنامج سيشتري 200 ألف طن من القمح للسودان في 2021، لمنع حدوث عجز مع المحافظة على احتياطيات العملة الصعبة الثمينة.

يتيح البرنامج المتفق عليه من العام الماضي للسودان سداد الثمن بالعملة المحلية، ويهدف للمساهمة في تقليض أثر النقص المتكرر للقمح.

وقالت ماريان وارد القائمة بأعمال مدير البرنامج في السودان "فعلنا ذلك العام الماضي، نحو 200 ألف طن فقط. طلبوا أن نكرر الأمر ذاته العام الجاري، فسنشتري 200 ألف طن أخرى".

وأضافت "يتيح (برنامج القمح) للحكومة الحفاظ على العملة الصعبة ونحصل على الجنيه السوداني لبرامجنا".

وفي الشهر الماضي، خفض السودان قيمة العملة في إطار برنامج يشرف عليه صندوق النقد الدولي، ويسعى البلد للحصول على تمويل أجنبي لتكوين احتياطيات من العملة الصعبة.

وقالت وارد إن برنامج الأغذية يشتري القمح عن طريق عطاءات من السوق العالمية، ويسلمها للصوامع في بورسودان حيث يجري طحنه بمطاحن محلية.

يقول المسؤولون إن السودان يستهلك نحو مليوني طن من القمح سنويا.