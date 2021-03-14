شكرا لقرائتكم خبر عن لمنافسة «كلوب هاوس».. «تويتر» تعتزم إصدار خدمة «الدردشة الصوتية» قريباً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
كشف تقرير تقني عن أن شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” تعتزم إطلاق خدمة غرف الدردشة الصوتية توتير سبيسز، لمنافسة تطبيق كلوب هاوس لغرف الدردشة الصوتية الشهر المقبل.
وبحسب تغريدات نشرتها إدارة شبكة تويتر، فإنها اعتباراً من الشهر المقبل سيكون في مقدور أي مستخدم لشبكة “تويتر” إنشاء غرفة الدردشة الصوتية الخاصة به عبر خدمة تويتر سبيسز.
ونقل موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن أحد العاملين في شركة تويتر القول إن إطلاق الخدمة الجديدة “سيكون قريباً جداً هذا ما نسعى إليه”.
وأكد متحدث باسم تويتر أن الخدمة الجديدة ستشمل نظامي التشغيل أندرويد أو آي.أو.إس .
وطرحت شبكة تويتر خاصية غرفة الدردشة الصوتية للتجربة، وسرعان ما تكرر إدخال تعديلات على هذا المنتج مثل إضافة العناوين والأوصاف وخيارات الجدولة ودعم المضيفين المشاركين والمشرفين وقوائم الضيوف وغير ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر لمنافسة «كلوب هاوس».. «تويتر» تعتزم إصدار خدمة «الدردشة الصوتية» قريباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.