واتسآب يختبر ميزة جديدة تتعلق بتسريع الرسائل الصوتية الطويلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

يختبر واتسآب ميزة جديدة تتعلق بتسريع الرسائل الصوتية الطويلة.



ووفق ما نقل موقع WABetaInfo، فإن التطبيق اختبر الميزة الجديدة التي تتعلق بسرعة الرسائل الصوتية ويعمل على تقديم خيار يتيح تسريع الرسائل الصوتية، وهو تسارع مزدوج يتم استخدامه عند الاستماع لتسجيلات صوتية طويلة وفق أخبار اليوم.

وبحسب الموقع فإنه لم يتم الحديث عن آلية عمل هذه الميزة، ولكنها قيد التطوير والتحديث، وقد يستغرق الأمر عدة أشهر قبل إصدارها على أجهزة Android و iOS.

و هذه الميزة موجودة في نظام "تليغرام" منذ سنوات عدة.