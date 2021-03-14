إلى هواة الصيد في السعودية... 100 ألف ريال غرامة استخدام هذه الوسائل

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب تصريحات نشرتها جريدة "عكاظ" السعودية، للمتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي رائد المالكي، فإن اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات البرية أقرّت عقوبات استخدام الوسائل المحظورة في الصيد، والتي وصلت بعضها إلى 100 ألف ريال.

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ووفقا لتصريحاته فقد حددت اللائحة غرامة قدرها 80 ألف ريال كعقوبة مخالفة استخدام الأسلحة النارية في الصيد،و100 ألف ريال كعقوبة استخدام بنادق الرش (الشوزن) والشباك والشباك الساقطة والمصايد والأشراك.

وأكد المالكي أن عقوبة استخدام المواد الغرائية واللاصقة والأنوار الساطعة قد حددتها اللائحة بغرامة قدرها 10 آلاف ريال.

وبالنسبة لعقوبة مخالفة استخدام المواد الكيميائية والعقاقير المخدرة والسموم فرضت اللائحة غرامة قدرها 80 ألف ريال، كما حددت عقوبة استخدام الغاز والدخان والآلات الكهربائية بغرامة قدرها 80 ألف ريال أيضا، بينما تبلغ عقوبة استخدام بنادق الصيد من جميع أنواع المركبات المتحركة 100 ألف، وعقوبة استخدام وسائل جذب الكائنات الفطرية 50 ألف.

وشدّد المتحدث الرسمي على أن القوات الخاصة للأمن البيئي لن تتهاون في تنفيذ العقوبات بحق مخالفي نظام البيئة.