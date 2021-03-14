القوات المسلحة الليبية تنفذ عملية عسكرية جنوبي البلاد

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ذكرت ذلك اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الليبية، في بيان نشره على صفحته على "فيسبوك"، اليوم الأحد.

وقال البيان إن "قوة العمليات الخاصة بالقوات المسلحة العربية الليبية تنفذ عملية نوعية تطال أحد أوكار الإرهاب في (أوباري) بمنطقة الجنوب".

وتابع: "تم تفجر مخزنا كان معدا لإمداد العناصر الإرهابية بالذخيرة ضمن برنامج تنظيم "داعش" والقاعدة الإرهابيين، لإعداد منطقة دعم لوجستي في محاولة إعادة التمركز بالجنوب".

وأوضح البيان أنه "سبق أن تم مداهمة وكر إرهابي منذ 3 أشهر في الجنوب، وتم القبض على عدد 7 عناصر إرهابية وموقع دعم لوجستي".

وأكد بيان مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الليبية، على أن ما وصفه بـ "الضربات الموجعة للمجموعات الإرهابية تتوالى، وأن النضال ضد الإرهاب مستمر حتى يتم القضاء عليه".

ووافق مجلس النواب الليبي، يوم 10 مارس/ أذار، على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وتم اختيار عبد الحميد الدبيبة، من خلال محادثات أجرتها الأمم المتحدة في جنيف مطلع الشهر الماضي، لرئاسة حكومة وحدة مؤقتة للإشراف على الاستعداد للانتخابات المزمع إجراؤها في نهاية هذا العام.