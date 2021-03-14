"سنستعمل عبير موسى لضرب الغنوشي ثم نتخلص منها"... تسريب تونسي جديد

دبي - محمود عبدالرازق - فبحسب موقع "الإخبارية التونسية" أكد الخياري في تدوينة نشرها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن تسجيلا صوتيا في حوزته سينشره لاحقا، يفيد باستعمال السياسية عبير موسى في إزاحة راشد الغنوشي.

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وقال إنه سينشر هذا التسجيل على صفحة ''الغرف المظلمة"، التي اشتهرت هذه الأيام بنشر تفاصيل التسجيلات المسربة.

وأوضح الخياري، أن التسجيل يتضمن تأكيدا بأنه "سيتم استعمال رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لضرب رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي ثم التخلص منها".

يذكر أنه تم أمس السبت، تسريب تسجيل صوتي نسب لرئيس الكتلة الديمقراطي والقيادي بحزب التيار الديمقراطي محمد عمار والذي يعترف فيه بتدخل محمد عبو في القضاء ويتهم الرئيس قيس سعيد بالسيطرة على القضاء عبر زوجته.

جدير بالذكر أن عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر قد اقتحمت وأنصارها مؤخرا مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس، متهمة إياه بأنه أحد أذرع حركة النهضة والإخوان المسلمين الذين ينشرون الفكر الإرهابي من خلاله على حد تعبيرها.

وقد فضت القوات الأمنية التونسية اعتصام موسى وأنصارها أمام مقر الاتحاد، مما أسفر عن مواجهات بين انصارها والقوات الأمنية نتج عنها بعض الإصابات.

وأكدت موسى أن ما حدث مع أنصارها يعتبر جريمة ضد الإنسانية ومحاولة إبادة جماعية على حد قولها، متوعدة هشام المشيشي ووزير الداخلية ووالي تونس بالمقاضاة أمام المحاكم الدولية.