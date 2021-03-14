هل لها علاقة بنتنياهو.. إعلام: السعودية ترفض السماح لطائرة إسرائيلية التحليق فوق أجوائها

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت القناة العبرية الـ"13"، صباح اليوم الأحد 14 مارس/آذار، بأن رحلة جوية إسرائيلية قد تأخرت عن الإقلاع من مطار بن غوريون بتل أبيب، صباح اليوم، بعد رفض السعودية الموافقة على السماح للطائرة بالتحليق في أجوائها.

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وأشارت إلى أن الرفض السعودي هو الأول من نوعه منذ توقيع اتفاقات التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين، الموقع في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وأكدت القناة العبرية أن الرحلة الإسرائيلية كانت ستتجه إلى دبي، وتمر عبر الأجواء السعودية، إلا أن المملكة لم تمنح الموافقة على مسارها الجوي، وسمحت بعبور الطائرة بعد عدة ساعات.

وألمحت القناة إلى أنه الرفض السعودي اليوم للطائرة الإسرائيلية بالطيران فوق أجوائها، ربما يكون استمرارا لرفض السماح برحلة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء إلى الإمارات، الخميس الماضي، رغم أنه أعلن، يومها، أن سبب إلغاء تلك الرحلة هو عدم موافقة الأردن في حينه على تحليق طائرة نتنياهو عبر الأجواء الأردنية.