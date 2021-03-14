مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

القاهرة - سامية سيد - أفادت أوقاف القدس المحتلة باقتحام 193 مستوطنا باحات المسجد الأقصى المبارك، بينهم المتطرف "غليك"، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وأوضحت أوقاف القدس، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد، أن المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى خلال الفترة الصباحية، وأدوا طقوسا وشعائر تلمودية استفزازية، وسط دعوات جديدة لتكثيف الاقتحامات، احتفالا بـ "بداية شهر نيسان العبرى".

فى السياق، أدى عدد من المستوطنين طقوسا تلمودية في ساحة الغزالى عند باب الأسباط أحد مداخل باحات الأقصى.