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“الصحة” توضح كيفية تفاعل جسم الإنسان مع لقاح كورونا

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صحيفة الخليج الالكترونيه 0 تبليغ

الكويت - هبة التوبجي - أوضحت وزارة الصحة كيفية تفاعل جسم الإنسان مع لقاح فيروس المستجد ونمو الوقاية، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأشارت الوزارة عبر منصتها التوعوية “عش بصحة”، إلى أن الجسم قبل التطعيم يكون بلا مناعة، وبعد أخذ الجرعة الأولى بأيام يبدأ الجسم في التفاعل مع اللقاح، وهو التفاعل الذي يختلف من جسم إلى آخر.

وأبانت أنه بعد أخذ الجرعة الثانية بأسبوع إلى أسبوعين يستمر تفاعل الجسم مع اللقاح، ويبدأ في تشكيل مناعة جزئية.

ولفتت إلى أنه بعد التطعيم بشهر إلى شهرين يتمكن الجسم من بناء حماية.

وأوصت الوزارة بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من التعرض للإصابة بالفيروس.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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