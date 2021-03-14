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الجيش اليمني يدحر مليشيا الحوثي من مواقع جديدة غربي تعز

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الخليج - واس 0 تبليغ

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: أعلن الجيش اليمني أمس السبت تحقيقه تقدما ميدانيا في القتال الدائر منذ أكثر من أسبوع ضد مليشيا الحوثي الإرهابية غربي محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

وقال مصدر عسكري إن وحدات من الجيش استعادت مرتفعات “القرقرة” في منطقة الطوير الأعلى بعزلة اليمن التابعة لمديرية مقبنة، عقب معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وقتل في تلك المعارك ما لا يقل عن 35 من مسلحي الحوثي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، بينما شرعت قوات الجيش بتمشيط ما بقي من جيوب لعناصر المليشيا في أطراف منطقة الكويحة، والطوير الأعلى.

من جهة أخرى قال محافظ تعز نبيل شمسان إن المعارك ضد المتمردين الحوثيين لن تتوقف إلا باستعادة المناطق كافة التي تقع تحت سيطرتهم، وفقا للوكالة اليمنية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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