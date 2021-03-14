شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط «حدّاد» يمارس طب الأسنان في عيادة منزلية بالرياض.. وهذه العقوبة في انتظاره والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت مديرية الشؤون الصحية بالرياض وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية من ضبط، عمالة وافدة قامت بتشغيل عيادة منزلية مخالفة للأسنان في أحد الأحياء.

وأوضحت “صحة الرياض”، أنه بناء على بلاغ ورد لإدارة الالتزام، تم ضبط عامل وافد بمهنة حداد يعمل في مهنة طب الأسنان في عيادة خاصة، وذلك بشكل مخالف، وغير مخول له مزاولة المهنة أو ترخيص للعيادة.

وأكدت أنه تم إيقافهم مباشرة عن ممارسة العمل وتسليمهم للشرطة لإحالتهم للنيابة للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية.

ووفقًا للمادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية، فإنّه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وبغرامة تصل إلى مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: زاول المهن الصحية دون ترخيص، ومن قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقًا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصًا بمزاولة المهن الصحية، ومن استعمل وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة، ومن انتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية، ومن وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها، ومن تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تمّ الحصول عليه عن طريق المتاجرة.