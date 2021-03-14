شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن البيئي»: ضبط 150 شاحنة و18 جرافة مستخدمة في نهل الرمال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي، والإدارة العامة للمجاهدين، من ضبط نحو 150 شاحنة و18 جرافة، أثناء قيامها بنهل الرمال وتجريف التربة بطريقة غير نظامية خلال الـ10 شهور الماضية في عدد من المناطق.

ووفقاً لـ” الوطن”، أن المخالفات تمثلت في عدم وجود رخصة نهل ونقل للرمال، إضافة إلى مخالفات مواقع نهل الرمال، إذ يقوم بعض مقاولي نهل الرمال بالنهل من مواقع غير التي تم تخصيصها لهم في رخصة النهل.

وعقب الانتهاء من عمليات الضبط تم تسليم المعدات للأمانات التابعة للمناطق لاستكمال الإجراءات النظامية حيال المخالفات وأصحابها.