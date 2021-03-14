شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تكشف عن 3 أسباب لـ«احمرار العين» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن بعض الأسباب لاحمرار العين، وذلك في ردها على استفسار أحد المغردين عبر حسابها على “تويتر”.
وأوضحت الوزارة في ردها، أنهناك عدة أسباب لاحمرار العين، ومنها:
–حساسية العين
–جفاف العين
–إصابة العين بالالتهابات
ونصحت الوزارة بضرورة مراجعة الطبيب المعالج لفحص وتقييم الحالة سريرياً وتحديد ما يلزم لها.
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