صحيفة: ميجان ماركل ليست أول ملونة في العائلة المالكة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

كشف تقرير لصيحفة "بيج سيكس" أن ميجان ماركل، زوجة الأمير هاري، ليست أول عضو ملون في العائلة المالكة في بريطانيا.



وأكد التقرير نقلا عن خبيرة في شؤون العائلة المالكة أن تتبع أثر العائلة يوضح أن فيها ملكتين على الأقل، من أصل أفريقي.

وقالت ليدي كولين كامبل المولودة في جامايكا: "جميع أفراد العائلة المالكة البريطانية لديهم دماء أفريقية".

وألفت كامبل العديد من الكتب عن "قصر وندسور" بما في ذلك كتاب "الملونون والعائلة المالكة" الذي نُشر في عام 2019.

وأضافت كامبل للصحيفة إن "الملكة شارلوت" هي إحدى أفراد العائلة المالكة السود، وهي محور سلسلة "بريدجستون" على نتفليكس.

ووالدة صوفيا شارلوت، المولودة في عام 1774، تدعى مارجريتا دي كاسترو سوزا، وهي سيدة برتغالية نبيلة تعود جذورها إلى مادراجانا بن ألواندرو المتحدرة من شمال أفريقيا، بحسب "بيج سيكس".

وقال المؤرخ ماريو دي فالديس، وفقا للصحيفة ذاتها، إن تصوير شارلوت في اللوحات الملكية يؤكد على سماتها الأفريقية.

ويتزامن هذا التقرير مع مزاعم بالعنصرية للعائلة المالكة وردت على لسان ميجان ماركل خلال لقاء مع الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري.

ماركل المولودة لأب أبيض وأم سوداء، كشفت خلال المقابلة عن محادثات دارت في القصر الملكي، عندما كانت حاملا، بشأن لون بشرة طفلها المُرتقب آنذاك.

وقالت ماركل إن العائلة المالكة في بريطانيا استبعدت "أن يصبح ابني آرتشي أميرا أو يحظى بحماية أمنية".

ونفى الأمير البريطاني ويليام مزاعم العنصرية الموجهة للعائلة المالكة.