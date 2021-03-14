اخبار الخليج

"أشبه بفيلم"... شابة مصرية تكشف تفاصيل مفاجأة السيسي لها

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - وشبهت هند الهادي فكرة دعوة الرئيس المصري بالفيلم الكوميدي "جواز بقرار جمهوري"، من بطولة هاني رمزي وحنان ترك، ومن إخراج ، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.

© AFP 2021 / FRED DUFOUR

وقالت إن القصة بدأت عندما نشرت جلسة تصوير عبر "السوشيال ميديا"، وتواصل معها مستشار وزيرة التضامن، كما تفاعلت معها الوزيرة، نيفين القباج، ووجهت لها الشكر، ووعدتها بأنها ستقدم لها "طرف صناعي" كهدية زفافها، وكذلك بحضور حفل الزفاف.

وأضافت هند الهادي أنها تشعر أن "الشعب المصري مسؤول من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وليست هذه المرة الأولى، التي نطلب فيها شيئا ويستجيب له"، بحسب قولها.

وكانت هند الهادي أرسلت رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لحضور حفل زفافها المنتظر منتصف مايو/أيار المقبل.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن العروس تلقت مفاجأة عندما تفاعلت مؤسسة الرئاسة مع طلبها، وصدور توجيه من الرئيس المصري بمقابلتها لوزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، والتي وعدتها بتوفير طرف صناعي هدية من الرئيس، كما تقرر إجراء مقابلة لها مع السيدة انتصار السيسي خلال شهر مارس/آذار الجاري.

الجدير بالذكر، أن هند، فتاة من أصحاب الهمم تبلغ من العمر 28 عاما، فقدت إحدى ساقيها في الثامنة من عمرها إثر حادث أليم تعرضت له، فكان رد فعل الأسرة خوفا شديدا عليها حتى منعوها من استكمال دراستها وأجبروها على الالتحاق بالتعليم الفني، بحجة أنها لن تستطيع أن تتعامل مع أحد.

لكنها لم تستسلم وحولت محن حياتها لمنح، إذ قررت دراسة الثانوية ثم الالتحاق بكلية دار العلوم بجامعة المنيا، التي تخرجت منها، كما أصبحت بطلة رياضية بحصد 20 ميدالية متنوعة في ألعاب القوى، والتحقت بالعمل في أحد البنوك.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا