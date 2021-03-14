العراق... عملية أمنية تلاحق فلول "داعش"

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب موقع السومرية نيوز العراقي، فقد بدأت العملية، لملاحقة تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا)

وتشارك في العملية 8 ألوية من الحشد الشعبي والقوات الملحقة، وتساندها قوات من طيران الجيش.

وقال بيان للحدش الشعبي إن العملية تعتبر استكمالا لعملية "ثأر الشهداء" لضرب أوكار التنظيم الإرهابي.

وتبدأ العملية من مناقط شكال شرق ديالي، لفرض الأمن بها، وحمايتها من "داعش".

ومن الجدير بالذكر أن العمليات الامنية العراقية قد تكثفت مؤخرا لتعقب فلول التنظيم الإرهابي، الذي أعلنت بغداد هزيمته عسكريا أواخر 2017.