اخبار الخليج

العراق... عملية أمنية تلاحق فلول "داعش"

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب موقع السومرية نيوز العراقي، فقد بدأت العملية، لملاحقة تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا)

وتشارك في العملية 8 ألوية من الحشد الشعبي والقوات الملحقة، وتساندها قوات من طيران الجيش.

وقال بيان للحدش الشعبي إن العملية تعتبر استكمالا لعملية "ثأر الشهداء" لضرب أوكار التنظيم الإرهابي.

وتبدأ العملية من مناقط شكال شرق ديالي، لفرض الأمن بها، وحمايتها من "داعش".

ومن الجدير بالذكر أن العمليات الامنية العراقية قد تكثفت مؤخرا لتعقب فلول التنظيم الإرهابي، الذي أعلنت بغداد هزيمته عسكريا أواخر 2017.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا