شكرا لقرائتكم خبر عن وزير مياه العراق: التغيرات المناخية وانحسار الأمطار وكورونا تحديات تواجهنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس مهدى رشيد الحمدانى وزير الموارد المائية العراقى أمام المؤتمر، إن التغيرات المناخية وانحسار الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وجائحة كورونا تُعد من أهم التحديات التي تواجه الشأن المائي العراقى.

وأضاف الحمدانى فى كلمته أمام مؤتمر بغداد الدولى الأول للمياه، أن هذا المؤتمر يهدف لتحويل التحديات إلى فرص، وأنه سيتم عقد هذا المؤتمر بشكل سنوي.

وناقش الحمداني مع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائيه والري، فرص تعزيز التعاون المشترك في مجالات إدارة المياه بين البلدين الشقيقين.

والتقى عبد العاطى مع ماناوا بيتر وزير الموارد المائية والرى بدولة جنوب السودان لمناقشة موقف العلاقات المصرية الجنوب سودانية وسبل تعزيزها في الفترة القادمة.

كما التقى مع السيد حسن عبدي نور وزير الطاقة والمياه الصومالي لبحث سبل دعم التعاون بين مصر والصومال في مجال المياه.