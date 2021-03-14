شكرا لقرائتكم خبر عن ما عدد الركعات التي كان يحافظ عليها النبي كل يوم؟.. الشيخ «الخثلان» يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح رئيس الجمعية الفقهية السعودية الشيخ سعد الخثلان، عدد الركعات التي كان النبي يحافظ عليها كل يوم.

وقال الشيخ “الخثلان”، في تغريدة على “تويتر”: إن مجموع ورد النبي الراتب بالليل والنهار أربعون ركعة، كان يحافظ عليها دائما.

وأبان أن النبي كان يصلي سبعة عشر فرضا، واثنتا عشرة سنة راتبة، وإحدى عشرة قيامه بالليل، والمجموع أربعون ركعة، وما زاد على ذلك فعارض غير راتب.

وأكد “الخثلان”، أنه ينبغي للعبد أن يواظب على هذا الورد دائما إلى الممات، فما أسرع الإجابة وأعجل فتح الباب لمن يقرعه كل يوم وليلة أربعين مرة.