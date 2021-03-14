شكرا لقرائتكم خبر عن نفذوا 17 جريمة.. الإطاحة بعصابة سرقة المنازل والاستراحات في الرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على 4 أشخاص امتهنوا اقتحام المنازل والاستراحات وسرقة ما تحتويه من أموال ومجوهرات ومقتنيات شخصية.

وأوضحت شرطة الرياض، أن المتهمين الأربعة هم مواطنون في العقدين الثاني والثالث من العمر، وقد أقروا في اعترافاتهم الأولية بارتكاب 17 حادثة.

وأشارت إلى أنه قد عُثر بحوزة المتهمين على 54 حبة خاضعة للرقابة الطبية، وما يزن 40 جراما يُشتبه بأنها من الحشيش، وقد بلغت قيمة مسروقاتهم 325 ألف ريال، مؤكدة أنه يجري استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.