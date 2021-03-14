شكرا لقرائتكم خبر عن نفذوا 17 جريمة.. الإطاحة بعصابة سرقة المنازل والاستراحات في الرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على 4 أشخاص امتهنوا اقتحام المنازل والاستراحات وسرقة ما تحتويه من أموال ومجوهرات ومقتنيات شخصية.
وأوضحت شرطة الرياض، أن المتهمين الأربعة هم مواطنون في العقدين الثاني والثالث من العمر، وقد أقروا في اعترافاتهم الأولية بارتكاب 17 حادثة.
وأشارت إلى أنه قد عُثر بحوزة المتهمين على 54 حبة خاضعة للرقابة الطبية، وما يزن 40 جراما يُشتبه بأنها من الحشيش، وقد بلغت قيمة مسروقاتهم 325 ألف ريال، مؤكدة أنه يجري استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
كانت هذه تفاصيل خبر نفذوا 17 جريمة.. الإطاحة بعصابة سرقة المنازل والاستراحات في الرياض (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.