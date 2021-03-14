شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تستانف عمل خط النقل الرابط مع ليبيا 19 مارس الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة التونسية للنقل بين المدن، أنها ستستأنف نشاط الخط الرابط بين تونس وطرابلس ابتداء من الـ19 من مارس الجارى.

وأفادت الشركة التونسية، بأن قرار استئناف الرحلات نابع من استقرار الوضع الأمني والصحي في ليبيا.

وأوضحت الشركة، أنه قد تم فتح عملية الحجز المسبق بمحطة النقل البري بباب عليوة بتونس العاصمة.

ودعت الشركة، إلى ضرورة الاستظهار بتحليل PCR لا يتعدى تاريخ إجرائه 72 ساعة قبل انطلاق الرحلة مع الالتزام بإجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا وخاصة منها التزام الكمامات داخل الحافلات والمحطات.