شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الأرصاد: استمرار التقلبات الجوية على هذه المناطق (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع حسين القحطاني، المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد، استمرار التقلبات الجوية حتى صباح اليوم الأحد، على عدة مناطق.
وقال القحطاني، في مداخلة هاتفية مع برنامج “أخباركم”، على قناة “الإخبارية”: “نحن نعيش حاليا في أجواء فصل الربيع المتقلبة حيث تتأثر المناطق الجنوبية برياح نشطة مستمرة، خاصة نجران وشرورة والمناطق المحيطة بها امتداداً إلى بيشة كذلك عسير والباحة وأيضا جازان.
وأضاف حسين القحطاني “سرعة الرياح في هذه المناطق تساهم في انخفاض مستوى الرؤية خاصة المناطق المفتوحة.
وتابع متحدث الأرصاد: “من المتوقع استمرار الحالة حتى صباح الأحد، ثم يحدث اعتدال نسبي في درجات الحرارة مع تراجع تأثير المنخفض الجوي”.
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