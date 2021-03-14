شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. نجاة عامل من تصادم مروع بصناعية العاصمة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق نجاة عامل من حادث تصادم مروع بين سيارة وسطحة متوقفة بجوار أحد المباني بحي الصناعية في العاصمة الرياض. وأظهر المقطع أحد العمال يجلس بجوار سطحة، وفجأة ظهرت سيارة تسير عكس اتجاه الطريق وتصطدم بالسطحة، ليسقط العامل على الأرض وينجو بفضل الله. وطالب متداولو المقطع من الجهات المعنية وضع حد لهذه الممارسات غير المسؤولة التي تهدد حياة المارة وقائدي المركبات.

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