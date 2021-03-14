شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تفشل مخططا كبيرا لاستهداف القوات الأمنية فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، إفشال مخطط لاستهداف القوات الأمنية فى محافظة كركوك.

وأفادت المديرية، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، بأن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية ولواء المشاة تمكنا من مداهمة أحد أوكار "داعش" فى منطقة الصمود بقضاء داقوق محافظة كركوك".

ولفتت إلى أن العملية الأمنية أسفرت عن ضبط 31 عبوة ناسفة و31 قنبلة، وتم التعامل مع المضبوطات وتدميرها دون أضرار.