شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العام: ضبط مواطن تلفظ على امرأتين وعصابة سرقة المعدات الكهربائية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الأمن العام ملابسات عدد من الجرائم والقبض على مرتكبيها في مناطق مختلفة بالمملكة خلال الأيام الماضية.

وفي التفاصيل، تم القبض على مواطن أتلف أحد أجهزة الرصد الآلي في تبوك، كما تم القبض على آخر تلفظ وتفوه بألفاظ مسيئة وخادشة للحياء على امرأتين في الخبر، ووثق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمكن رجال الأمن أيضاً من القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية مارسا نشاطًا غير مرخص، وذلك من خلال اتخاذ عيادتين لعلاج المرضى في الرياض، كما تم القبض على مقيم باكستاني قاد مركبته وسط حديقة عامة بالمنطقة نفسها.

وألقى رجال الأمن أيضاً القبض على 4 مواطنين ومقيمين من الجنسية البنجلاديشية، ارتكبوا عددًا من الجرائم، تمثلت في سرقة القواطع والمواد والمعدات الكهربائية من مواقع تحت الإنشاء في الرياض.