شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغد.. الأرصاد تتوقع رياح نشطة وغبار يعيق الرؤية في 7 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.
كذلك تشمل الحالة مناطق (نجران، عسير، الباحة واجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة).
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غداً فتسجل مكة المكرمة 39 درجة مئوية، كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل طريف ورفحاء 6 درجات مئوية، كأقل درجة حرارة.
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