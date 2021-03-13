تحطم مروحية إسرائيلية

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، مساء اليوم السبت، بأنه أصيب أربعة إسرائيليين بجروح طفيفة في حادث تحطم مروحية في منطقة مفتوحة بالقرب من قرية طوبة الزنغرية شمال شرقي طبريا.

وأكدت الصحيفة أن طواقم نجمة داود الحمراء وصلت إلى مكان الحادث ووجدت رجلين في الستينيات مع العمر، وفتاتين تتراوح أعمارهم بين 13 و12 عاما، أصيبوا بجروح طفيفة، وتم نقلهم إلى مستشفى في مدينة صفد بشمال إسرائيل.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه قبل شهر تقريبا، وتحديدا في الثالث عشر من شهر فبراير/شباط، تحطمت مروحية إسرائيلية، من الطراز نفسه الذي سقطت اليوم، السبت، وهي الواقعة التي لقى فيها اثنين مقتلهما في تحطم المروحية.

ورجح مصدر مسؤول في الشرطة الإسرائيلية، آنذاك، أن يكون سبب الحادث هو خطأ بشري، وليس عطلا فنيا، مع وجود سبب آخر للحادث، يتعلق بوجود أبراج كهرباء ضغط عالي في المنطقة.