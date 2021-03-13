صحيفة عبرية: المئات من عملاء الموساد يصلون البلاد للتطعيم ضد كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء أمس الجمعة، بأن جزءا من عملاء الموساد وعائلاتهم قد تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وعاد إلى الدول التي يعمل فيها، في حين ما زال آخرون في إسرائيل، بهدف انتظار تلقي الجرعة الثانية من التطعيم.

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وأكدت الصحيفة أن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، بنفسه هو من دعا إلى عملية تطعيم عملاء جهازه حول العالم، وأن مكتب رئيس الوزراء المسئول عن جهاز الموساد رفض التعقيب، في حين أن المتحدث الإعلامي باسم جهاز الشاباك "لم يتطرق بصورة موضوعية للموضوع ذاته".

وفي السياق نفسه، تلقى نحو 80% من أفراد الجيش الإسرائيلي لقاح كورونا، ليصبح بذلك أول جيش في العالم يتمتع بحصانة ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، الخميس الماضي، بأنه لم تسجل أي حالة وفاة نتيجة الجائحة في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ عام، فيما انخفضت نسبة الإصابات نتيجة ارتفاع نسبة من تلقوا اللقاح، والالتزام بإرشادات وتعليمات وزارة الصحة، مما ساهم بقطع العدوى على مستوى كبير.

على الرغم من هذه المعطيات، ما زالت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تتخذ كافة جوانب الحذر والتعليمات للحد من انتشار العدوى بين الجنود.