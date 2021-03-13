منهم المدير... مدعي عام عمان يوقف 5 من موظفي مستشفى السلط في الأردن

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب ما أفادت به وكالة أنباء الأردن "بترا" على "تويتر"، تم توقيف مدير مستشفى السلط و3 من مساعديه ومسؤول التزويد أسبوعا في أحد مراكز الإصلاح.

وأصدر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قرارا مساء اليوم السبت بإقالة وزير الصحة، نذير عبيدات، على خلفية حالة الغضب العام جراء وفاة 6 من مرضى فيروس كورونا بمستشفى السلط، غربي البلاد، نتيجة انقطاع الأكسجين عنهم.

وجاء في بيان الديوان الملكي أنه "صدرت الإرادة الملكية السامية بإقالة معالي الدكتور نذير مفلح محمد عبيدات، وزير الصحة، من منصبه، اعتبارا من تاريخ 13/3/2021".

وأعلن وزير الصحة الأردني في وقت سابق من اليوم تقديم استقالته ووضعها بين يدي رئيس الوزراء، وذلك عقب وفاة عدد من مرضى فيروس كورونا المستجد، في مستشفى السلط الحكومي جراء نقص الأكسجين في وحدة العناية المركزة التي كانوا يعالجون بها.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، عن عبيدات قوله "قدمت استقالتي لرئيس الوزراء وأتحمل المسؤولية الأخلاقية لما جرى في مستشفى السلط"، مضيفا "كل مقصر سوف يحاسب".

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وبعد تضارب الأنباء حول عدد الوفيات جراء الحادث، أوضح وزير الصحة الأردني أن "عدد المتوفين جراء انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط هو 6 أشخاص".

وأكد أن "الأكسجين متوفر الآن ويزود بشكل طبيعي للمرضى في المستشفى".

ووصل وزير الصحة الأردني صباح اليوم إلى مستشفى السلط الجديد شمالي المملكة، للوقوف على أسباب انقطاع الأكسجين عن المرضى بغرف العناية المركزة، ووقوع وفيات بفعل ذلك.

من جهته، وجه رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة بفتح تحقيق فوري في الحادث، مشددا "أنّ التحقيق سيكون واضحاً وشفّافاً وشاملاً وستعلن كلّ تفاصيله على الملأ". وقال إن الحكومة وحدها تتحمل كامل المسؤولية عن حادث انقطاع الأكسجين، وأعلن حالة الطوارئ القصوى في جميع مستشفيات المملكة.

ويشهد الأردن في الأسابيع الأخيرة، زيادة في المعدل اليومي للإصابات بكورونا والوفيات الناجمة عن مضاعفات الإصابة.

ويناهز إجمالي عدد الحالات المسجل إصابتها بالفيروس في الأردن، بحسب أحدث إحصاء رسمي، 465 ألف حالة، أودت مضاعفات الإصابة بحياة أكثر من 5200 من بينهم.