شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين جراء إطلاق نار داخل مستشفى بمدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل فلسطينيان وأصيب آخرون، اليوم السبت، بإطلاق نار وقع داخل مستشفى الطب النفسى فى حى النصر شمال غرب مدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصدر طبى بمستشفى الشفاء غرب المدينة أن اثنين وصلا إلى المستشفى مصابين بالرصاص وحالتهما حرجة جداً توفيا على إثرها، وذلك بعد تبادل إطلاق نار داخل ساحة مستشفى الطب النفسى بالمدينة.

فى سياق متصل، أصيب شاب فلسطينى برصاص الاحتلال، والعشرات بالاختناق، خلال تصدى أهالى بورين جنوب نابلس لهجوم مستوطنين.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مجموعة من مستوطنى "جفعات رونين" هاجمت منازل المواطنين فى الجهة الشمالية الشرقية من البلدة، وهدمت أجزاء من منزل قيد الإنشاء.

وأضاف أن مواجهات اندلعت فى المنطقة بعد تصدى الأهالى للمستوطنين وتدخل جنود الاحتلال، الأمر الذى أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحى فى الفخذ، إضافة إلى إصابة العشرات بحالات اختناق جراء قنابل الغاز المسيل للدموع.