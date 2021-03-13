مفتي المملكة: الدعوة هي منطلق رسالة الحرمين الشريفين

الكويت - هبة التوبجي - بتوجيه من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس زار فريق عمل وكالة الشؤون العلمية والفكرية بالرئاسة سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في منزله بالرياض .

حيث نقل فضيلة وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية الشيخ الدكتور ناصر بن عثمان الزهراني تحية معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس وسلامه ودعائه لسماحته بالصحة والعافية وأن يجزيه الله خير الجزاء على مايقوم به من جهود عظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين. وفقا لـ”الرياض”

و اطلع سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ على الجهود العلمية والفكرية ومايقدم للمعتمرين والمصلين من خدمات نوعية ومتطورة , وانسيابية كبيرة خلال مرحلة العمرة والزيارة وتكامل أدوار الجهات المشاركة مع الرئاسة والتعاون الكبير في ظل دعم ولاة الأمر -حفظهم الله – للحرمين الشريفين وقاصديهما .

وأثنى سماحته على مايقدم في الحرمين الشريفين من جهود علمية وعملية وأنهما واجهة للدعوة, وأن معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس له جهود مشكورة في جوانب التطوير والتحسين في الخدمة بما يحقق تطلعات ولاة الأمر جزاهم الله خيرا في العناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما , و دعا سماحته للجميع بالتوفيق والسداد وأن يحفظ ولاة أمرنا – أيدهم الله -, وبلادنا من كل سوء ومكروه.

رافق فضيلة الشيخ الدكتور ناصر الزهراني خلال لقائه بسماحة المفتي, كلاً من فضيلة مدير عام الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام الشيخ علي بن حامد النافعي, وفضيلة مساعد المدير العام للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام الشيخ هادي بن حامد المقاطي.