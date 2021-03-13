الصحة العالمية توضح.. كيف تصدر الإرشادات الخاصة بكورونا؟

الكويت - هبة التوبجي - صرح دكتور جون غروف، مدير ضمان الجودة والقواعد والمعايير بمنظمة الصحة العالمية، أن المنظمة الأممية تتوخى عند إصدار أي توصيات أو إرشادات صحية على مستوى عالمي أو إقليمي، سواء الأمر متعلق بجائحة كورونا أو غيرها، أن يكون التوجيه أو التوصية قوية قدر الإمكان، مع مراعاة عناصر بالغة الأهمية على رأسها عدم تضارب المصالح وأن الخبراء المشاركين في إصدار التوصية يقدمون بالفعل النطاق الكامل لخبراتهم العلمية للتوصل إلى صياغة للإرشادات بشفافية تامة.

جاء ذلك خلال لقاء أجرته معه مارتا سوسزينسكا، في الحلقة رقم 29 من المجلة المتلفزة “العلوم في خمس”، التي يبثها موقع منظمة الصحة العالمية على مواقع التواصل، بغرض التوعية والتثقيف بشأن كل ما يتعلق بفيروس كورونا المُستجد، والذي تطرق إلى كيفية إعداد إرشادات منظمة الصحة العالمية وما هي المعايير المتبعة للتأكد من جودتها والأساليب المتبعة لتطويرها وتحديثها. وفقا لـ”العربية”

شرح دكتور غروف أن منظمة الصحة العالمية هي بشكل قاطع السلطة العالمية الوحيدة، المنوط بها وضع مجموعة من التوصيات التي ينبغي تطبيقها على مستوى العالم والتي تقوم البلدان والأفراد ومقدمي الخدمات الصحية باتباعها لتحسين صحة الإنسان، مؤكدا أن تلك التدخلات والتدابير في مجال الصحة العامة هي بشكل أساسي لضمان صحة الإنسان وسلامته.

وأردف قائلًا إن التدابير أو التدخلات تصدر في شكل ما يتم تسميته بالإرشادات أو التوصيات التي يمكن للعالم استخدامها لأغراض التخطيط للاستجابة أو توفير التدخل الصحي بحسب طبيعة الموقف في كل منطقة وأحوالها، مشيرًا إلى تقديم منظمة الصحة العالمية لتوصية يتم بناء على جمع لأفضل الأدلة العلمية المتاحة من خلال وسائل مختلفة.