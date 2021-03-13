شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ صالح الفوزان يحذر من الغش والخيانة والغلول (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، من الخيانة والغش والغلول.

وقال الشيخ الفوزان، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء: “إذا ولاك ولي الأمر المسلمين على وظيفة أو عمل من الأعمال أو جباية مال لبيت المال أو زكاة أو غير ذلك، فإنك من النصيحة لولي الأمر أن تحفظ هذا الشيء، أن تحفظه غاية الحفظ وألا تخون فيه أو تغل شيء منه، ولا تقبل الرشوة التي تدفع إليك في مقابل أنك تسامح في أخذ الحقوق من الناس”.

وتابع الشيخ صالح الفوزان “هذا من الغش لولي أمر المسلمين، هو ائتمنك على هذا؛ فكيف تغش أو تخون في ولايتك؟! هذا مضاد للنصيحة لولي أمر المسلمين”.