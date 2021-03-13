بعد واقعة مستشفى السلط... برلماني أردني يستبدل لوحات سيارته خوفا من غضب الشارع... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - شبكة "سكاي نيوز عربية"، التي نشرت المقطع لم تكشف عن هوية البرلماني الذي قالت إنه كان يحاول على ما يبدو استبدال لوحة أرقام عادية بلوحة البرلمان.

وأظهرت مقاطع مصورة بثها ناشطون أردنيون عبر هاشتاج "مستشفى السلط" الذي أصبح أكثر تداولا في المملكة، هجوم محتجين غاضبين على سيارات مسؤولين، تعبيرا عن الغضب الذي خلفته الواقعة.

ولم تخفف قرارات حكومية، بينها إقالة وزير الصحة من حالة الغضب على ما يبدو حيث، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لتظاهرات ليليلة أمام مستشفى السلط وفي مناطق بالعاصمة عمان.

وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، أعلن بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني، حالة الطوارئ في جميع المستشفيات بالأردن، للتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة حرصا على صحة المواطنين في بلاده.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، عن الخصاونة، أنه قرر إقالة وزير الصحة ومدير مستشفى السلط، وإيقاف مدير صحة البلقاء عن العمل لحين استكمال إجراءات التحقيق.

وفي السياق نفسه، تداولت مواقع أردنية، اليوم السبت، مقطعا مصورا للعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وهو يوبخ مدير مستشفى السلط الحكومي، بعد وفاة عدد من مرضى فيروس "كورونا" المستجد نتيجة انقطاع الأكسجين عنهم.

ويشهد الأردن في الأسابيع الأخيرة أرقاما قياسية في أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا، بينما أعلنت الحكومة عن تشديد الإجراءات.