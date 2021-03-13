شكرا لقرائتكم خبر عن «وقاية»: لم نرصد أعراضًا جانبية خطيرة في لقاحات «كورونا» المعتمدة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت هيئة الصحة العامة (وقاية) أنَّها لم ترصد أيَّ أعراض جانبية للقاحات المرخصة في المملكة غير الأعراض الجانبية البسيطة، والتي تمَّ رصدها في التجارب السريرية مسبقًا.

وقالت هيئة وقاية، عبر حسابها في “تويتر”، أنَّها تابعت ما تمَّ إصداره من الجهات الصحية المختصة في بعض الدول الأوروبية، من تعليق استخدام لقاح كوفيد-19 المنتج من شركة أسترازينكا كإجراء احترازي لمدة 14 يومًا؛ للتحقق من ارتباط اللقاح مع تقارير متفرقة عن أعراض جانبية خطيرة، تبعتها في ذلك عدد من الدول الأوروبية.

وأشارت إلى أنه بناء على هذه التقارير فإنَّ هيئة الصحة العامة ممثلة باللجنة الوطنية للأمراض المعدية واللجنة الوطنية للتحصينات تؤكّد بأنّ ما تمّ هو إجراء احترازي تقوم به الجهات المعنية للتحقق من ارتباط ظهور أيّ أعراض جانبية خطيرة لأخذ اللقاح.

وأضافت هيئة الصحة العامة “وقاية” أن ما تم رصده لا يتجاوز معدلات حدوثها في المجتمع ولم يظهر أي ارتباط وثيق بين الحالات المذكورة وبين اللقاح.